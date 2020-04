Akkermann asus juhtima turismi toetusrühma

Akkermanni ­sõnutsi on turism praeguse kriisi ajal üks enim kannatada saanud majandussektoreid, sest turismiettevõtete tegevus on täielikult peatunud. “Samal ajal on tegemist sektoriga, mis eelmistel aastatel on loonud kaheksa protsenti rahvuslikust kogutoodangust, ja kui arvestada, et Eesti maksukoormus on 33 protsenti, siis maksnud keskmiselt võttes 700 miljonit eurot makse,” lausus ta.