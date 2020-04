Ööpäevaga lisandus kaks positiivset testi, viis nädalat intensiivravil olnud patsient pääses hingamisaparaadi alt

Pärnumaal on teste tehtud 3255, neist 100 ehk kolm protsenti on osutunud positiivseks.

Haiglatest on välja kirjutatud 236 inimest (võrreldes eile avaldatud arvudega on korrigeeritud Tartu ülikooli kliinikumist kojusaadetute numbreid tingituna andmekvaliteedi probleemidest). Surmajuhtumeid ööpäeva jooksul ei lisandunud. Eestis on koroonaviiruse tõttu surnud 50 inimest. Pärnu haiglast on koju läinud 13 tervenenud koroonapatsienti. Surnud on kolm koroonasse nakatunut.