Mart Järvik: Tehke kingitusi, aga ärge kokku hoidke!

Tellijale

Toon näite: taotlesime mõni aasta tagasi riigilt tööstusala maid valla bilanssi, et meil oleks võimalik kiirelt abistada alustavaid ettevõtjaid maaprobleemide lahendamisel. Saime lühikese ja lakoonilise vastuse: ettevõtluse edendamine ei ole omavalitsuse kohustus, teie taotlus on tagasi lükatud. See jutt siin ei tähenda seda, et ma oleks seejärel loobunud ettevõtlust toetamast. Vastupidi, olen ettevõtluse heaks teinud päris palju ja jätkan kindlalt sama joont.