Peeter Prisk: Ärme otsusta noorte eest!

Noored ei leia siin kõrghariduse omandamise järel tasuvat tööd. Rail Balticu (RB) kiirraudtee, mis ühendaks Pärnu kolmveerandtunnise sõiduajaga nii Tallinna kui Riiaga, on Pärnule kindlasti kõige suurem võimalus läbi ajaloo. Midagi samaväärselt tugeva potentsiaaliga pole sellele vastu panna. Kui siia lisada RB kaubajaama tulek koos kavandatava maanteevõrgu, lennujaama ja sadama sidumisega, kasvab Pärnu kui logistikakeskuse mõju kogu regioonis tuntavalt. See kõik loob täiesti uued väljavaated toota, komplekteerida, pakkida ja osutada muid logistikaga seotud teenuseid. Seeläbi tekiks nii tarku töökohti kui areneks regiooni majandus.Pärnu linnavõim on seni RBd toetanud. Nüüd on seda muutust lausa valus lugeda. Pärnumaa inimeste häältega nii kohalikku volikokku kui riigikokku valitud ministri Mart Helme väljaütlemised, et tema salajasel juhtimisel on juba mõnda aega töötatud raudteeühenduse vastu on Pärnule väga kahjulikud.

Iga inimese ehitatav ühendustee on kompromiss loodusega ja rajatud millegi arvelt. Piltlikult on see nii ürgajast peale. Muidugi tuleb ehitusi kavandades alati minimeerida kahju eri mõjutajate vahel. Me ei arvuta millegipärast, kui suurt kasu annab Tallinna–Tartu raudtee või -maantee rahaliselt, vaid oleme harjunud, et see ühendustee on osa meie igapäevasest elust. Need teedki on kunagi kavandatud ikka selleks, et tulevastel põlvedel oleks parem liikuda ja et kiire ühendusega tekiksid uued võimalused.