Linnaorkester teeb viimase keskpäevase rännaku helimaastikul

Puur on Eesti helilooja ja dirigent, kes 2014. aastal lõpetas Eesti muusika- ja teatriakadeemia cum laude kompositsiooni erialal (õppejõud Tõnu Kõrvits ja René Eespere). Ta on õppinud dirigeerimist Tõnu Kaljuste käe all. Pärnu linnaorkestri muusikud Karl Vakker, Hanno-Mait Maadra ja Marina Peleševa esitavad Puuri teose “Kummalised inimesed” trompetile, vioolale ja tšellole.