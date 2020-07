Loodussäästlik eluviis ei pea kalduma äärmustesse

Looduse heaolule mõtlemine on inimesi pannud aina rohkem vaatama üle oma tarbimisharjumusi.

Vanemate eeskujul oli Kursile juba lapsepõlves selge, et tuleks eelistada isetegemist, seda söögist kaunistusteni. Ta on igasuguse raiskamise vastu ja talle tundub enesestmõistetav, et korra kasutamiseks ta midagi ei osta.