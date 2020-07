Noorte eluasememurele ei paista veel lahendust

Majandus- ja taristuminister Taavi Aas vastas, et valimislubadus on viidud valitsuse tegevusprogrammi 2019–2023. “Regulatsioon võimaldab omafinantseeringuta laene anda juba praegu, kuid praktikas pangad seda võimalust ei kasuta,” märkis ta. Minister tõdes, et kahtlemata on eluasemeturul nõrgemal positsioonil need, kellel puudub kinnisvara soetamiseks omafinantseering. Tihti on need paljulapselised pered. “Tegeleme selle probleemi lahendamisega ja töötame lähiajal välja parima võimaliku lahenduse,” seletas Aas.