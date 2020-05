Noored pered proovivad õnne: Ostan maja järelmaksuga!

“Oleme viieliikmeline pere, kes unistab enda kodust”, “Soovin soetada oma kolmele lapsele päris oma kodu, paika, kust keegi ära ajada ei saaks”, “Meie pere unistus on saada endale oma maja, kus lapsed saaksid aias joosta” – nõnda otsivad sotsiaalmeediasse pandud kuulutuste kaudu kodu need, kes pangalaenule ei kvalifitseeru.

Mehe ja lapsega praegu üürimajas elav Maarja alustas päris oma maja otsingutega umbes poolteist aastat tagasi. Kuna võimalused on piiratud ja elamist otsib ta just järelmaksuga, pole edasiminekut: Maarja ei ole saanud ühtegi pakkumist.

Nad on mehega 50. eluaastates, Maarja invaliidsuspensionil, abikaasa tööinimene. Pangast neile laenu ei anta, sest vanust on juba omajagu ja sissetulekust pangale samuti ei piisa.

“Neid maamaju, mis seisavad tühjana, lagunevad, on nii palju. Miks mitte neid sedasi müüa?” on Maarja lootusrikas. “Ehitad üles ja tead, et see on tulevikus sinu oma. Keegi sind sealt välja ei aja. Üüripinnal ei tea kunagi, millal jälle pead kolima.”