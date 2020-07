Rail Balticu (RB) raudteed mööda on võimalik kiirrongiga sõita Tallinnast Pärnusse 42 minutiga. See aeg arvestab Rail Balticu käitamisplaani (mille on koostanud Saksamaa tippettevõtted ETC Gauff Mobility GmbH ja Institut für Bahntechnik GmbH koostöös Taani ettevõttega COWI A/S) järgi kiirenduste, aeglustuste ja kõige muuga, mis sõidu juurde kuulub. RB-l on kuni Pärnuni kümme kohalikku peatust, kuid tõepoolest leidub nii mõneski asulas rongipeatusi kaks, näiteks Raplas ja Sakus. Küll ei imesta keegi selle üle, et Tallinna territooriumil on 1520millimeetrise rööpmelaiusega raudteel peatusi suisa 12!