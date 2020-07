Virtsu pääses üleeuroopalisel arukate külade konkursil 16 hulka

Tegemist on Euroopa Komisjoni algatusel loodud rahvusvahelise konkursiga, mis annab võimaluse väikestel kogukondadel üle Euroopa osa saada põnevast arenguprogrammist. Selle eesmärk on tutvustada Euroopa maapiirkondi ning anda tõuge nende majanduse ja arengu elavdamiseks.

Virtsu arenguseltsi juhatuse esimees Jüri Mõniste ütles Eesti rahvusringhäälingule, et võtmeküsimus on noorte toomine maale.

“Praegune kogukond on vana. Väga paljud on tulnud pensionipõlve veetma Virtsu, aga selleks, et kogukond mõistlikult toimiks, on vaja nooremaid peresid. Virtsul on olnud paremaid ja halvemaid aegu ja loodame jälle veidi paremate aegade peale,” lausus Mõniste.