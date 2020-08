Jälle on tõusnud arutluse alla Pärnu ranna suplusvee kvaliteet (vt “Rannapealinna rannad saastuvad, põhjus on seni teadmata”, PP 29.07). Mõni aasta tagasi avastati, et Raeküla suplusvesi pole puhas. Loomulikult tuli hakata uurima, kustkohast on reostus pärit. Tulemus oli, et linnalehmad pole kuidagi süüdi.