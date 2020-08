Fotod aastate tagant: Pätsi monument kisti maha

Toimunust pajatas ajaleht Maa Hääl kolm päeva pärast lõhkumist. Lehes kirjutati: “Möödunud puhkepäeval 11. augusti õhtupoolikul peeti Tahkuranna-Voistes rahvakoosolek, mille lõppedes võeti ette rongkäik 5 kilomeetrit eemal asetseva K. Pätsi ausamba juure. Rahvas avaldas meelt K. Pätsi vastu, kes on seisnud juhina eesti töötava rahva kurnajate eesotsas. Meeleavaldajad nõudsid, et K. Pätsi ausammas tuleb purustada, sest praeguses olukorras pole enam mõtet kurnajate ausammastel. K. Pätsi ausamba ehitamise ajal sunniti inimesi ausamba juure töödele, kuid sealjuures seletati, et rahvas teeb seda vabatahtlikult, ja neid toiminguid nimetati siis talguteks. Seejärel kiskusid meeleavaldajad K. Pätsi ausamba maha.”