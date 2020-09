Raido Keskküla: Peame töötuse kasvamiseks valmis olema

Sisetunne ütleb, et nüüd, kui suvi seljataga ja paljusid meist toitnud puhkajadki läinud, peame valmis olema, et töötus võib siin mail jõudsalt kasvama hakata. FOTO: Arvo Meeks/Lõuna-Eesti Postimees

Kuigi astronoomilise sügise alguseni on veel aega, siis laste kooliminek ja seenemets annavad märku, et sügis on käes. Suvemelu järel tuletavad end taas meelde asisemad toimingud, kuid tänavune sügis erineb nõnda palju varasematest. Siin mängib rolli kurja viiruse põhjustatud teadmatus: mis saab edasi? Kas tööd ja leiba jagub ikka kõigile soovijatele? Kas peame oma tervise kaitseks koduseinte vahele varjuma või antakse võimalust veidigi seltsielu elada?