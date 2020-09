Ööpäeva jooksul tuvastati kaks koroonaviirusega nakatunud pärnumaalast

Terviseameti teatel on Pärnumaale täna lisandunud kahest positiivsest juhust üks seotud reisiga Austriasse ja Itaaliasse, mille kümneliikmelise seltskonna neljast nakatunud pärnumaalasest andis amet teada juba eile. Seega on sellest rühmast kokku nakkuse saanud viis pärnumaalast.

Teviseameti Lääne regionaalosakonna juhi Kadri Juhkami teatel lisandus selle viiesele reisiseltskonnale kuus Pärnumaal elavat lähikontaktset, kes on jälgimise all. Lähikontaktsete puhul on peamiselt tegemist reisil olnud inimeste lähedastega, kuna laupäeval Itaaliast naasnud pärnumaalased tulid öösel lennujaamast koju oma autodega ega puutunud vahepeal kellegagi kokku. Koroonaviiruse testid tehti neile lennujaamas ja juba hommikul said nad Juhkami teatel oma analüüside vastused teada.

Veel lisandus viimase ööpäeva jooksul üks positiivne proov pärnumaalasel, kes on kokku puutunud nakatunud inimesega Võrumaal. Selle juhtumi puhul on Pärnumaal terviseameti jälgimise all kolm kontaktset.

Kokku on maakonnas nüüd koroonaviirusega nakatunud kuus inimest ja jälgimise all üheksa lähikontaktset.

Rahvastikuregistri andmete kohaselt laekus möödunud ööpäeval enim positiivseid testitulemusi Harjumaale, kus nakkus tuvastati 12 inimesel. Kolm lisandus Võru ja Ida-Viru, kaks Pärnu, üks Tartu ja Viljandi maakonda. Kümnel juhul puudus positiivse proovi andnul rahvastikuregistris registreeritud elukoht.

Seoses koroonaviirusega vajab Eestis haiglaravi seitse inimest, juhitaval hingamisel ei ole ühtegi patsienti. Möödunud ööpäeva jooksul uusi haigusjuhtumeid ei avatud ega lõpetatud.

Tänaseks on haiglates lõpetatud 418 COVID-19 haigusjuhtumit 405 inimesega. Ühe inimese kohta võib olla mitu haiguslugu: näiteks siis, kui inimene viiakse üle ühest haiglast teise. Sellisel juhul esimeses haiglas juhtum lõpetatakse ja teises avatakse. Haiglate koormuse hindamiseks on oluline neid eristada.

Tänase seisuga on tervenenud 2195 inimest. Neist 1666 inimese haigusjuhtum on lõpetatud, 529 inimese puhul on positiivsest testitulemusest möödunud üle 28 päeva ja inimene ei viibi haiglaravil ehk ootab tervenemise kinnitamist.