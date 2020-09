Pildid ⟩ Välijõusaalist kadus öise vandaalitsemise järel 100 kilo jagu kettaid

“Väga nõme tegu,” oli Šimanis vandaalide kätetööst löödud. “Tuju võtab ära, kui alles avatud jõulinnakus selline asi juhtus. Nii palju head selles näotus loos on, et seadmete lahtikeeratud tükid jäeti samasse vedelema.”

Šimanise sõnade kohaselt on augustis avatud jõusaal kohalike seas populaarne ja seal saavad tasuta treenida harrastajad, kel pole võimalust sportida sisetingimustes. “Neiltki, kes ise välijõusaali ei kasuta, on tulnud kiidusõnu, et see on vajalik asi, sest jõulinnakus näeb treenijaid hommikust õhtuni,” lausus ta.