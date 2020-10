Lähipäevad tulevad sajused

Ilmateenistuse teatel tuleb ööl vastu teisipäeva pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab vihma. Kagutuul tugevneb viiest kümne, pärast keskööd rannikul puhanguti 14 meetrini sekundis. Sooja on kümme kuni 15 kraadi. Teisipäeva ennelõunal on pilves selgimistega ilm ja mitmel pool sajab hoovihma. Pärastlõunal pilvisus hõreneb ja sajuvõimalus väheneb. Tuul pöördub kagust edelasse ja puhub viis kuni kümme, saartel ja rannikul iiliti 15 meetrit sekundis. Sooja on oodata 15–18 kraadi.

Kolmapäeva öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Puhub lõunatuul kolm kuni üheksa, öö hakul saartel ja rannikul lõunatuul puhanguti 14 meetrit sekundis. Sooja on kuuest 11 kraadini, rannikul kohati 14 kraadi. Kolmapäeva päeval on vahelduva pilvisusega ilm ja mitmel pool sajab vähest hoovihma. Puhub lõuna- ja kagutuul viis kuni kümme, saartel kuni 14 meetrit sekundis. Õhusooja on 15–18 kraadi.