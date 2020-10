Pärnust vaadates tunduvad Mart Helme geide Rootsi kolimise soovitusele järgnenud reaktsioonid mõneti üllatavad. See ei olnud midagi uut ja on kummastav, et just nüüd, just sellele sõnavõtule järgnesid reaktsioonid igalt tasandilt. Ka valitsusjuhilt, presidendilt.