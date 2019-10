Ekrelased nurjasid LGBT ühingu teavitusürituse, kohale kutsuti politsei

Paraku oli ühing sunnitud nii mõnegi osaleja kinnitusel kokkusaamisele tulnud ja ilmselgelt sõjakalt meelestatud EKRE liikmete ja pooldajate tõttu selle ära jätma ja viima läbi uues kohas.

Kokkusaamisest oli juba enne selle toimumist huvitatud kohalik EKRE kogukond ja Pärnumaa ringkonna juht Helle Kullerkupp rääkis lehetoimetusele, et neil on plaanis kuulata, mida noortele räägitakse, seda analüüsida ja esitada asjakohaseid küsimusi.

Eile õhtul kogunes Nooruse majja kuulajaid umbes pea paarkümne ringis, neist pooled EKRE erakonnaga seotud inimesed. Ajakirjanikke üritusele ei lubatud.

Kullerkupu jutu järgi püüti neile selgeks teha, et nad ei ole sellele üritusele oodatud. “Puht isiklikult, ema ja vanaemana tahtsin teada, mida siis koolinoortele räägitakse,” sõnas ta. “Ja meedikuna ei saa aru, kas see on ikka vajalik haridus noortele.”

Ühe üritusest osa võtnud inimese jutu järgi polnud ürituse algus sugugi viisakas ja saalist kõlasid nii mitmedki mahlakad väljendid, mis halvustasid seksuaalvähemusi.

Üks üritusest osa võtnud noormees kirjeldas toimetuse palvel oma muljeid toimunust.

“Läksin kohtumisõhtule, et viia ennast kurssi ühingu tegevusega. Alguses vaatasin, et oi kui tore, inimesi liigub Nooruse majja omajagu ja hetkeks uskusin, et Pärnus leidub vanemaidki inimesi, kes kuuluvad sellesse kogukonda, kuna ei tulnud selle pealegi, et Pärnus on praegu LGBT liikumine kõva rünnaku all,” rääkis ta.

Nooremehe jutu kohaselt oli juba enne ürituse algust olukord konfliktne – nimelt tahtsid sellest osa võtta üle kümne inimese, kes ilmselgelt ei tulnud sinna heade kavatsustega ja olid igati sõjakad. “Esialgu ei tahtnud korraldajad neid ruumigi lasta, ent natukese aja pärast siiski lubati. Vanaprouad olid tõepoolest väga sõjakad. Soov õhtust osa võtta oli suisa niivõrd suur, et üks prouadest valetas korraldajatele, et „ma olen ka pede“, et miks ei lubata tal ruumi siseneda,” kirjeldas üritusel osaleja.

“Kui prouad saali said, olid nad kõike muud kui sõbralikud – kogu ruum oli nende sõjakust hoobilt täis. Nad nõudsid teada, mida nende lastele õpetatakse ja ajuti paistis, et nad usuvad, et selsamal koosolekul hakatakse koguni läbi viima soovahetusopertasioone,” kirjledas üritusest osavõtja. Noormees märkis, et prouade vanust vaadates ütleks, et nende lapsed on küll koolitee juba ammu lõpetanud. “Kõige toredam oli hetk, kui üks kuri vanatädi tõstis ründavalt häält ja ütles, et nemad ei ole ründavad, mispeale üks kohalolija ütles tabavalt, et kui ta enne ei kartnud, siis see hetk hakkas ka tema seda seltskonda kartma,” kirjeldas noormees.

Pärnu Nooruse majas toimunud LGBT ühingu kokkusaamisest osavõtjatest olid pea pooled sõjakalt meelestatud. FOTO: Urmas Luik