Pärnu Postimehe ja muuseumi pulmakommete viktoriini õiged vastused

Täname kõiki osalejaid ja anname teada, et täpseimate vastajate hulgast võitis loosi teel peaauhinna Klaarika Prii, kes saab raamatu „Pärnumaa rahvarõivad“. Kolm perepääset võitsid Diana Nerling, Tiina Murdla ja Eve Jaanson. Õnnitleme kõiki võitjaid!

Õiged vastused:

1. Saajad on …

peigmehepoolsed pulmalised

2. Millisest muusikateosest pärineb laul „Pruudipärg“?

Carl Maria von Weberi ooperist „Nõidkütt“.

3. Kes on mõõgaisa?

Peigmehe eestkõneleja, isamees.

4. Kes või mis on lapulised?

Kutsumata külalised.

5. Kes või mis on õllekink?

Mees, kes hoolitseb, et õlu pidulaual otsa ei lõpeks.

6. Põllelappimine on ...

annetuse kogumine pruudile.

7. Kelle eeskujul on tänapäevalgi soosituim pruutkleit valge?

Kuninganna Victoria.

8. Kes nüüdisajal ei teaks vana inglise värsse, soovimaks pruudile head õnne: midagi vana, midagi uut, midagi laenatut, midagi sinist. Kuninganna Victoria ajal 19. sajandil lisandus loetellu veel üks komponent. Mis see oli?

Kuuepennine münt.

9. Pärnu ümbrusest kirjutatud 1788. aastal: kui pruut kihlatud saab, seotakse talle punane lõng ümber keha ja kui laulatus läbi, peab ta nii palju õhku ahmima, et see lõng katkeks, see olevat üks kindlamaid abinõusid ...

et hoida ära raskeid sünnitusi.

10. Laulatuse ja pulmade vahele võis 19. sajandi pulmas jääda mõni päev ja sel vahepealsel ajal kandis noorik selle märgiks, et ta pole enam tüdruk, kuid pole ka veel päriselt tanu alla saanud, ...

karvamütsi.