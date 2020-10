Koroonaviirusega nakatunute arv tõusis järsult

Kui terviseameti andmetele tuginedes on viimastel nädalatel lisandunud haigust COVID-19 põhjustava SARS-CoV-2 viiruse positiivse proovi andnuid Pärnumaal ühe-kahe kaupa, siis viimase ööpäevaga laekunud kümme nakatunut näitab, et viiruse levik on tõusuteel.