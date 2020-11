VIDEO ⟩ Taekwondo’kad kasutavad võistlustel tehnoloogilisi vidinaid

Välja jagati 27 auhinnakomplekti ning mõõtu võeti pattern’is (kompleksharjutuses), sparringus ja stick-sparringus. Viimane neist on treener Robert Trofimovi sõnul heitlus pehmete nuiadega.

“See on mõeldud ennekõike neile, kes ei ole veel pärissparringuks valmis. Nuiad on varustatud anduritega ning võistlejad kannavad spetsiaalseid veste ja kiivreid, millele on samuti andurid monteeritud. Kui nui puutub vesti või kiivrit, saadab andur wifi abil signaali arvutisse ja monitor kuvab jooksvat seisu,” selgitas Trofimov.