Haridusosakonna juhataja: Kas tõesti on Pärnu põhikoolides kõik nii halvasti?

Pärnu linnavalitsus pöörab põhikooli õppeprotsessile väga suurt tähelepanu. See pole tühi loosung, vaid reaalne töö.

Erilise tähelepanu all on hariduslike erivajadustega (HEV) lapsed. Linnavalitsus ei ole siin kunagi raha lugenud ega kokku hoidnud. 2020. aastal on linnaeelarves HEV-laste õppeks ja toetamiseks plaanitud üle 3,8 miljoni euro.