Sajanditetagune luksuslik elu Pärnu eeslinnas: ohtralt veinipudeleid, austrikarbid ja edevalt kaunistatud piibukahad

“See on raudteejaama pöördsild, kus vedurid said ringi kee­rata,” selgitab ehitusobjektil muinsuskaitse järelevalvet tegev arheoloog Gurly Vedru. “Arvan, et see on 19. sajandi päris lõpust. Ja esimest korda märgitakse see ära 1924. aasta raudtee ümbruse kaardil.”