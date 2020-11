Nimelt soovis naine traditsiooni murda ja paluda ise mehe kätt. “Alati ei pea mees initsiatiivi üles näitama,” arvas Rosenberg. Et kaaslast tõeliselt üllatada, ühendas Rosenberg jõud kohaliku tantsukooliga Black and Brownie, et teha abieluettepanek, mida mees ei oskaks oodatagi.