Valitsus kiitis heaks koroonaviiruse tõkestamise piirangud

Homsest kehtib maskikandmise või nina ja suu katmise kohustus avalikes siseruumides, sealhulgas ühissõidukites ja teeninduskohtades. See ei laiene alla 12aastastele lastele või juhul, kui maski kanda ei ole tervislikel põhjustel, erivajaduse, töö või tegevuse iseloomu tõttu või muid olulisi põhjusi arvestades võimalik.

Samuti tuleb avalikes siseruumides järgida 2+2-reeglit, mis tähendab, et koos saavad liikuda kuni kaks inimest, kes peavad kaasinimestega hoidma kahemeetrist vahemaad. Piirang ei kehti koos liikuvale perele või siis, kui seda pole võimalik tagada.

Toitlustusettevõtetes ja meelelahutusteenuste pakkumise kohtades jääb endiselt kehtima 10+2-reegel. See tähendab, et rühmas saab koos olla kuni kümme inimest, kes peavad hoidma üksteisega kahemeetrist vahet.

Samuti nähakse ette, et väljaspool statsionaarsete istekohtadega alal võib liikuda 2+2-reeglit järgides. Seegi piirang ei laiene peredele.

Avalike ürituste piirang jõustub ülejäänud meetmetega võrreldes hiljem, et etendusasutused ja muud ürituste korraldajad saaksid teha vajalikud ettevalmistused, et korraldust rakendada.

Korraldaja peab tagama, et järgitakse kuni 50protsendise täitumuse nõuet ja spordi- või liikumisüritusel poleks üle 250 osaleja. Õues ei tohi üritusest osa võtta üle 500 inimese.

Kuni 50 protsendi täitumuse tingimus ja 250 inimese piirarv ei kohaldu spordialaliidu võistlussüsteemis professionaalsele ja poolprofessionaalsele sporditegevusele. See ei kehti sportlastele ega võistkondadele, kes osalevad alaliidu korraldatavatel Eesti tiitlivõistlustel.

Viiruse leviku tõkestamise piirangute täitmata jätmisel on riigil õigus rakendada haldussunnivahendeid. Sunniraha maksimaalne suurus on 9600 eurot, mida võib määrata korduvalt. Sunniraha eesmärk on kohustada korraldusega kehtestatud meetmeid ja piiranguid nõuetekohaselt järgima.