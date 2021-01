Volikogu aseesimehe värvikad sõnavõtud ei murenda Pärnu võimuliitu

Kullerkupu jutu järgi on tema umbusaldajad käinud lauale otsitud süüdistuse: umbusaldamise põhjuseks võinuks tuua ükskõik mille, aga mitte Facebookist nopitud lausejupi. “See on väga otsitud põhjus,” leidis ta.

“Täna ma seda postitust samamoodi ei kirjutaks, sest emotsioonid on iga kord erinevad, aga jään endale kindlaks, et lipuseadus sellist asja ette ei näe ja vabadussõja ausammas ei ole see koht, kuhu lippu üles tõmmata,” ütles Kullerkupp. “Vabadusvõitlejad on oma elu andnud Eesti Vabariigi eest ja siin ei ole Euroopa Liiduga mingit pistmist. Lipp on võimu sümbol, kindla süsteemi sümbol ja Euroopa Liidu lipp sinna ei sobi. Oma kodus võib igaüks jaanipäeval või jõulupühadeks selle üles tõmmata, aga mitte vabadussõja mälestussamba juures.”