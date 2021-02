Artiklis peab Audru osavalla juht Priit Annus kummaliseks asjaolu, et vaid kettagolfi piiratakse, samal ajal on lubatud metsas ja radadel lahtiselt jooksvad koerad. Kohe-kohe algab pesitsusperiood ja kuidagi ei soodusta seda samas piirkonnas kassikakuga võidu lendavad kettad. Sobivaid elupaiku sellele majesteetlikule linnule on niigi piiratult, kuid kettagolfiradu saab kindlasti luua mujale.