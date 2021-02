Graafik ⟩ Terviseamet jälgib Pärnumaal kümmet koroonakollet

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 pärnumaalase kohta on 667,3, mis jääb alla vaid Ida-Virumaale (806,7). Maakonnas on terviseameti jälgimisel 567 nakatunut ja 2057 lähikontaktset.

Suurim sel nädalal avastatud viiruskolle on Pärnu Fööniksi hooldekojas, kus on tuvastatud 70 nakkusjuhtu. Jätkuvalt on jälgimisel Pärnu-Jaagupi hoolduskodu ja Kilingi Villa pansionaadi kolded. Veel on Pärnumaal kolded kolmes ettevõttes, üks laisteaia- ja koolikolle ning üks pere- ja üks suguvõsakolle.