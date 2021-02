Kuigi öeldu käib ühe loo kohta, tõdes pressinõukogu esimees ja Saarte Hääle peatoimetaja Gunnar Siiner Pärnu Postimehega vesteldes, et kui ühtpidi ei saa öelda, et selliseid juhtumeid on palju, ei saa teisalt ka väita, et seda probleemi laiemalt ei eksisteeriks. Meiegi toimetus on nii sel kui varasematel nädalatel mõningate eranditega murdnud piike kidakeelsete ametnike, poliitikute ja kohalike volinikega.