Muidu Port Arturi parkimismaja keldris tegutsev CityKart on tänavu plaaninud juba mitu korda jõel jäärada avada, kuid muutlik ilm on sellele kavatsusele pidurit tõmmanud. Kardirada haldava Andres Halli sõnutsi on Pärnu ainus koht, kus looduslikul jääl saab kardiga tiirutada. Harjumaal Laitses sõidetakse naelrehvidega veega kastetud rajal ja Tartumaal Langel lumisel rajal lamellrehvidega.