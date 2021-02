Marutuul – mille järgi sai nime ansambli Greip jaanuaris ilmunud lugu – on lükanud Pärnust pärit a cappella ansamblile tänavu sisse uue hoo, sest äsja 15aastaseks saanud koosseis on viimase kahe kuuga avaldanud lausa kaks lugu. Kui jaanuaris ilmus luuletaja Aapo Ilvese sõnadele loodud omalooming, siis nüüd on sündinud põimik etnobändi Trad.Attack! lugudest.