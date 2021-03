Toomas Kivimägi: Libatse-Nurme teelõigu neljarealiseks ehitamisest ei ole loobutud

Pärnu kolmandast sillastki on saanud poliitiline lendlause: argumendid ei loe tihtipeale midagi. Olen teatud reservatsioonidega silla poolt, ent kategooriliselt vastu ehitada sild vaid linna raha eest ja ignoreerides väga olulisi sisulisi probleeme. Esiteks, maksumus. Seda on püütud kogu aeg näidata väiksemana, et oleks ostjale (volikogule ja linnarahvale) söödavam. Minu kuulatud ekspertide arvamus ütleb, et silla maksumus on suurusjärgus 28 miljonit eurot (sild ja esimene peale- ja mahasõit). Aga raad ei taha rääkida sellest, et sillale jõudmiseks on vaja investeerida ülejäänud tänavatessegi (näiteks politseimaja läbimurre), mis uuele sillale viivad. Hädapärased terviklahendused ütlevad, et see on seitse–kaheksa miljonit eurot. Ehk kokku 35–36 miljonit eurot.

Kokkuleppe peab olema saavutatud kogu riigirahastuse suhtes, suurusjärgus 17–18 miljonit eurot, alles siis on põhjust kopp maasse lüüa.

Teiseks: pool sellest rahast peaks tulema riigi käest, alles sealtmaalt muutub see linnale jõukohaseks, otstarbekaks, mõistlikuks. Korduvatest lubadustest hoolimata on riigilt eraldusi kui palju? Null. Lühinägelik on lasta end ära osta mõne miljoni eest, kui tegelik vajadus on kaks korda suurem. Kokkuleppe peab olema saavutatud kogu riigirahastuse suhtes, suurusjärgus 17–18 miljonit eurot, alles siis on põhjust kopp maasse lüüa. Linna põhitegevuse piinlikult väikse tulemi puhul (veidi üle kuue miljoni euro)tähendaks 100 protsenti omafinantseeringut piltlikult öeldes seda, et järgmised kuus aastat ei saa ükski muu valdkond investeeringuteks sentigi.

Kolmandaks: mõnel rahal, mida osaliselt saaks kasutada riigipoolseks rahastamiseks, on tingimus kaasas. Jutt käib meetmeraha jäägist, umbes kaheksast miljonist eurost, ent selle kasutamise tingimus on ilma keerutamata see, et kesklinna sillale pole linnarahval oma autoga asja. Seda kinnitas veel kord hiljutine telefonivestlus minister Taavi Aasaga. Sinna on lubatud vaid ühistransport, kergliiklus, erandina siiski need, kel elektriautod. See tuleb linnarahvaga kokku leppida. Kui rahvas ütleb: “Pole probleem”, on asi klaar. Kui rahvas ütleb, et see on vale, tuleb... osta teine kass.