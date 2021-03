Oma eksiteel sajatab Kosenkranius tuld ja tõrva kunagiste koalitsioonipartnerite Siim Suursilla ja Andres Metsoja (Isamaa) suunas, kinnitades, et just nemad on süüdi selles, et Lootsi 10 detailplaneering jäi kehtestamata. Tegemist on läbi ja lõhki eksitava väitega.