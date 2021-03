Graafikud ⟩ Nakatumisnubrid on vähenemas, erandiks on kaks omavalitsust

Pärnusse lisandus 21 nakatunut. Tori valda tuli juurde viis ja Häädemeeste valda, Lääneranda ja Saardesse üks viiruskandja.

Viimase 14 päeva nakatumus 100 000 elaniku kohta on Pärnumaal 608, mis on veidi kõrgem kui nädal tagasi, kui see oli 574, aga kahel viimasel päeval on nakkusnäit langenud.

Omavalitsustest olid tänahommikuse seisuga kõrgema nakatumisnäiduga Kihnu (870) ja Pärnu (755). Kõige madalam nakatumus iseloomustab Põhja-Pärnumaa (305) ja Saarde valda (333).

Terviseameti Lääne regiooni juhi Kadri Juhkami sõnade kohaselt näitavad viimaste päevade andmed, et nakatumisnubrid on vähenemas, ent Pärnu linnas ja Tori vallas on on need viimaste nädalate võrdluses veidi kasvanud.

Juhkami jutu järgi levib nakkus peamiselt perekoniti, aga ka töökoha kontaktide kaudu. Nakkusel leviku allikas on teadmata ligemale viiendikul juhtudel.

Pärnumaal on praegu kaheksa nakkuskollet: viis töökohtades, kaks lasteaedades ja üks perekolle.

“Nakatumisel on väikest langust näha. Ilmselt on oma osa selles piirangutel, sest inimesed ei saa enam nii palju kokku. Loodame, et nakatumisnumbrite langus jätkub,” ütles terviseameti Lääne regiooni juhataja.

Pärnu haiglas oli täna hommikul 41 koroonapatsienti, kellest neli intensiivravil juhitaval hingamisel. Ööpäevaga pääses koju kaheksa patsienti ja lisandus üks haige. Eile suri 64aastane mees.

Eile ütles terviseameti hädaolukorra meditsiinijuht Urmas Sule rahvusringhäälingule, et loodetavasti haiglaravi vajavate koroopatsientide arv enam ei tõuse, lootes, et eile haiglates olnud 725 jääb laeks.

Pärnu haigla kommunikatsioonijuht Margit Suhhostavets märkis, et Pärnu haigla patsientide arvu vähenemine annab selleks lootust. “Paar lähipäeva näitavad, kas see trend jätkub. Hoiame pöialt, et nii läheb,” lausus ta.

Pärnumaal on COVID-19 vastu kaitsesüstitud 12 092 elanikku, kaks vaktsiinidoosi on saanud 4552 inimest.

Viimasel ööpäeval analüüsiti Eestis 6580 koroonaviiruse testi, neist esmaseid positiivseid oli 1202 ehk 18,3 protsenti testide koguarvust.

Rahvastikuregistri andmetel laekus enim positiivseid testitulemusi Harjumaale, kus koroonaviirus tuvastati 714 inimesel, kellest 536 elab Tallinnas.

Ida-Virumaale lisandus 142, Tartumaale 56, Lääne-Virumaale 51, Viljandimaale 34, Saaremaale 28, Raplamaale 24, Võrumaale 19, Läänemaale 17, Jõgevamaale 16, Järvamaale 11, Hiiumaale kaheksa, Valgamaale seitse ja Põlvamaale kuus nakatunut. 40-l positiivse proovi andnul puudus rahvastikuregistris märgitud elukoht.

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on riigis 1345 ja esmaste positiivsete tulemuste protsent 19,4.

Haiglates oli täna hommikul 709 patsienti.