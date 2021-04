Teet Roosaar: Kas konkursi võitja on juba ära otsustatud?

Kahtlust võib üritada ümber lükata faktidega. Kui sepikoja konkursi pakkumuste tähtaeg on 26. aprill, siis enamik huvilisi pole pakkumust veel esitanudki. Võitja valib viieliikmeline komisjon etteantud punktisüsteemi järgi ja kellegi eelistust oleks raske läbi suruda. Kui su idee on vilets ja üüri ei tahaks ka palju maksta, siis on punkte vähe ja võidulootused napid.