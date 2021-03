Pärnu Vallikäärus asuva Eesti vanima töötava sepikoja ehk Veenuse bastioni sepa Aleksei Vaštšenko üürileping linnaga hakkab lõppema ja linn korraldab uue üürilise leidmiseks konkursi. Vašt­šenko aga on veendunud, et võitja on juba ära otsustatud.