Lugejakiri: Geniaalne idee, mis viiks Pärnut edasi

Olen rääkinud mitme linnavolikogu liikmega, kes on selle idee vastased. Üks argument on see, et Mark Soosaar on linnalt küllalt saanud. Näiteks on makstud temale üürile antud hoone kulusid, aga Soosaar ei hoia oma väärtusi kinniste uste taga. Neid hüvesid naudime kõik, kes kunstist huvitatud.