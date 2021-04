Punase torni hoovis avanevad Pärnu maapõue saladused

“Uut on seal kindlasti,” märkis Samorokov. “Kui kujundlikult mõelda, siis Pärnu inimesed kõnnivad linnatänavatel, teadmata, mis selle all on. Meetri-kahe sügavusel on aga keskaegsed kihid ja hoonete jäänused.”

“See näitus ongi erinavtes arheoloogilistest kaevamistest Pärnu linnas. Tegime valiku kaheksast kaevandist ja lahti on seletatud, kes seal kaevas ja mis sealt leit,” rääkis Samorokov. “Seal on näiteks Vana-Pärnu toomkiriku kaevamistest 1970ndatel aastatel. Lahti on seletatud Martensi väljakul Valge torni väljakaevamised ja sealt leitu,” selgitas näituse koostaja. F”Paljud ehk ei teagi, et Martensi väljakul märgib praegune ringikujuline moodustis Valge torni asukohta. Need kaevamised toimusid 1980ndatel.”