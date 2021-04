Avapäeval kolme eelsõidu peale paadiklassi valitsejate Hollandi ja Itaalia järel kolmandat aega näidanud neljapaat koosseisus Jüri-Mikk Udam (Tallinna SK), Allar Raja (SK Kalev), Tõnu Endrekson (Pärnu SK) ja Kaspar Taimsoo (Viljandi SK) jõudis täna poolfinaalist mulluse EM-hõbeda Itaalia järel teisena finaali, ajad vastavalt 5.43,22 ja 5.45,46. Kolmandana tulemusega 5.46,49 pääses medalisõitu Leedu, kes küllaltki tagasihoidliku alguse järel suutis pikalt kolmandana sõudnud Norra võimsa finišikiirendusega B-finaali lükata. Viimase eessõudja on aprilli lõpus 45 aastasteks saav kahekordne olümpiavõitja Olaf Tufte. Viienda-kuuendana jõudsid pärale Tšehhi ja Austria, ajad vastavalt 5.54,08 ja 6.18,06.

Kuigi valitsev Euroopa meister Holland alustas teist poolfinaali asjatundjate hinnangul oodatust tagasihoidlikumalt, lubades eelmistest tiitlivõistlustest kõrvale jäänud brittidel enam kui 1000 meetri jooksul oma külje alla sõuda, vahetas maailma kiireim nelik lõpus käiku ning võitis ülekaalukalt 5.42,60ga. Teise koha taganud Suurbritannia sai kirja 5.45,31 ning Poola 5.46,62. Sellest sõidust kukkusid B-finaali Venemaa (5.52,02), Prantsusmaa (5.54,43) ja Ukraina (5.54,72).

Eesti koondise peatreeneril Veikko Sinisalol jagus hoolealuste kohta taas kiidusõnu. “Medalisõitu jõudmine on alati tubli tulemus. Oluline on märkida, et oleme siiani olnud tiimidest, kel olümpiapilet puudub, kiireimad,“ rääkis juhendaja, lisades, et alles finaalis saab võimetest õige pildi ette, kuna seal kohtutakse peamiste konkurentidega.

Kas eelsõidu ja poolfinaali vahel oli märgata ka erisusi? “Need olid kaks erinevat sõitu. Kui vaadata Itaaliat eile ja täna, kaotasime neile erinevatel distantsiosadel: avasõidus stardiga, poolfinaalis keskel,“ hindas Sinisalo.

Kuidas hindab etteastet eessõudja Taimsoo? “Avasõidus pääsesime kergemalt, kui täna. Poolfinaali esimene osa oli veidi kangem ja seetõttu ei saanud me paati loodetult jooksma. Poole peal mõtlesin, et võib-olla peame lõpus lõivu maksma, kuid tundub, et Tõnu Endreksoni legendaarne jalg surus meid taas läbi,“ muigas viljandlane. Tema sõnutsi võis stardist kaasa võetud kangus tulla teatud määral vaimsest seisundistki. “Vesi tundus närviline ja see mõjutas meidki. Niisamuti andis tunda viimase kahe aasta vähene võistluskogemus. Meil tuleb otsida võimalusi paremaks saada,“ teadis Taimsoo. Neliku ühe juhtfiguuri arvates on tiim finaalis valmis endast kõik andma, et Tokyo kvalifikatsiooniregati eel saaks ilusa tulemusega koju naasta.

Finaal on kavas pühapäeval kell 15.36. Tokyo olümpiapilet on seal startivast seltskonnast seni puudu Eestil ja Leedul. Itaalia, Holland, Suurbritannia ja Poola teenisid pääsme tunamullu Austrias peetud MMil. EM on Eesti neliku jaoks oluline verstapost teel mais toimuvale olümpiamängude viimasele kvalifikatsiooniregatile, kus mängitakse välja järele jäänud kaks piletit.