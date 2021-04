Graafik ⟩ Nakatunuid lisandus 17, haigla jätkab tuleval nädalal kaitsesüstimisega

Pärnu haigla koroonapatsientidest kuus vajab intensiivravi ja juhitavat hingamist. Eile pääses koju viis inimest ja ravile võeti üks. Patsientidest 11 on pärnumaalased ja ülejäänud mujalt.

Pärnumaal on COVID-19 vastu esmasüsti saanud 17 461 elanikku ehk 20,3 protsenti rahvastikust. Vaktsineerimiskuuri on lõpetanud 6059 inimest.

Pärnus on kaitsesüsti saanud 9721, Tori vallas 2211, Põhja-Pärnumaal 2137, Läänerannas 1279, Häädemeeste vallas 976, Saardes 910 ja Kihnus 227 elanikku.

80aastastest ja vanematest on vaktsineeritud 58 protsenti, 70–79aastastest on kaitsesüsti saanud pool pärnumaalastest.

Viimase 14 päeva nakatumus 100 000 elaniku kohta on Pärnumaal 405. Nädal tagasi oli see number 468 ja kaks nädalat tagasi 581.

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on riigis 693,2 ja esmaste positiivsete tulemuste protsent 14,1.

Ööpäevaga avati haiglates 49 COVID-19-haiguslugu, haiglaravil on 529 patsienti, kelle keskmine vanus on 68 aastat ja kellest 409 on üle 60aastased (77 protsenti).