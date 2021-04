Meistriliiga naiskond andis tippudele kõva lahingu, ent taseme vahe tuli välja

“Eelmine aasta olime nendega hädas, seekord suutsid tüdrukud paljudest võimalustest kolm ära lüüa, mis oli väga tähtis. Teisel poolajal tulime uimaselt peale: kas tõesti väsisime või oli võit juba kõrvade vahel? Pärnu on tubli ja tugev võistkond: liidrid on Eesti (Kristina Bannikova, mullune aasta mängija, M. P.) ja Valgevene parim mängija,” ütles Saar Soccernetile.

Mängiv peatreener Bannikova tunnistas, et taseme vahe tuli välja. “Kui vastas on 11 head mängijat, koondise kandidaadid, on meil päris keeruline: jätsime küll kolmel korral vastased vabaks – selle nimel on vaja tööd teha –, aga ma ei saa midagi ette heita. Teeme trenni edasi,” kommenteeris Bannikova, kes jäi kokkuvõttes oma naiskonnaga rahule.