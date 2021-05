Teet Roosaar: Linnavalitsuses ei ole parteilisel tasandil ametnikke

Riigikogu liige Jüri Jaanson heitis 26. mai Pärnu Postimehes ette, et linnavalitsuses kokku kutsutud sõudekanali teemalisel koos­olekul ei osalenud ühtegi parteilisel tasandil ametnikku. Kes need veel on ja millisesse kategooriasse paigutada abilinnapea Silver Smeljanski? Ametnikud ongi apoliitilised, poliitilisi otsuseid langetavad linnavalitsus (linnapea ja abilinnapead) ja volikogu.