Eile kell 16.40 teatati lennujuhtimiskeskusest, et Reinse külas põleb mets. Päästjad tuvastasid kell 18.48 drooni abil tulekahjukoha ja näha oli tulekoldeid väga raskesti ligipääsetavates asukohtades.

Tulekahju pindalaks hinnati alguses viis hektarit, hiljem levis tuli kaheksale hektarile. Täna pärastlõunaks hindasid päästjad põlenguala suuruseks kümme hektarit.

Päästetööde juhi Andro Oviiri sõnutsi asuvad lähimad tulekolded teest umbes 800 meetri kaugusel ja päästjad on vedanud metsa alla ligemale kolme kilomeetri ulatuses voolikuliine. Vett käiakse paakautodega toomas kilomeetri kaugusel Halliste jõest.

“Maastik on raskesti läbitav ja päästjatel on väga tõsine töö voolikuliine käsitsi kokku panna,” märkis ta. “Tegemist on turbase pinnasega ja tuli on levinud kändude alla. Vett kulub päris palju.”

“Turbapinnas on väga kuiv. Kui kännu ära kustutad, võivad paarikümne minuti pärast leegid taas üleval olla,” tõdes kustutustöödel osalev päästja.

Lõuna päästekeskuse pressiesindaja Marek Kiik ütles, et põlengupaik jääb inimasustusest kaugemale ega ohusta inimesi ja hooneid.

Keskööl aktiivsed kustutustööd katkestati, tööd jätkati täna kell 5.38.

Kiik ütles, et tuli pole pärast eilset õhtut intensiivselt edasi levinud, kuid teadet põlengu lokaliseerimisest veel pole. Ta lisas, et põlengualal on turbapinnas ja maas on palju kuivanud oksi, mis kergesti tuld võtavad.

Ilmateenistus lubab täna õhtuks ja homseks vihma.

Saarde vallas Reinse külas põleb kümmekond hektarit kuiva metsa, mida kustutab üle 40 päästja. FOTO: Urmas Luik

“Vihm oleks kustutustöödel pöördelisega tähtsusega,” märkis Kiik, kelle jutu järgi pärsib ilma jahenemine tule levikut tunduvalt.

Tuld kustutab ligemale 40 päästjat, meeskonnavanemad ja operatiivkorrapidajad kümnest päästekomandost ja neljast vabatahtlike komandost.

Päästetööde juht loodab, et tule levikule suudetakse peagi piir panna ja põleng lokaliseerida. “Midagi prognoosida on raske, aga ise loodame, et kahe päeva pärast on see tulekahju lõplikult kustutatud,” ütles Oviir.

Kustutustöödel osalenud päästja arvas, et põleng võis alguse saada pikselöögist. “Seenelistel ja marjulistel pole selles metsas midagi teha, sest miski siin ei kasva,” ütles ta.

Öösel oli suitsulõhna tunda Pärnuski. Kuna teisi suuri põlenguid siin kandis polnud, levis suits tõenäoliselt Reinse metsapõlengu paigast.

Uudist täiendatakse!