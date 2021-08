“Meil käisid 20. augustil seltsimehed küll linnavalitsuse valdusi üle vaatamas. Teiste seas Pärnu komandant Brudanin,” meenutas Oberg. “Positiivne oli, et Brudanin lubas, et sõjaväelt mingeid aktsioone ei tule.”

Tollal Pärnu KEKis varustajana töötanud, praegu Pärnu linnapea Romek Kosenkranius meenutas, et kogu see aasta oli olnud ärev. “Mina noore mehena astusin sõpradega Kodukaitsesse,” rääkis Kosenkranius. “Mäletan, et Kiire kino ees oli kogunemine, kus öeldi, et neil pole meile mingit mundrit või midagi muud anda, aga et kui vaja, tuleb Toomapead kaitsma minna.”