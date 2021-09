Vallo Kappak: Millest vaikib Lääneranna vallavolikogu esimees?

On kahetsusväärne, et veel aasta tagasi edumeelse ja areneva omavalitsusena silma paistnud Lääneranna vald on tänaseks saavutamas vastupidist kuvandit. Lugejad võivad ju arvata, et käesoleva kirjatüki eesmärk ei ole midagi muud, kui mustata oma poliitilist oponenti, kuid kahjuks peavad nad pettuma. Sopaloopimise asemel soovin tuua päevavalgele selle, millest vaikitakse või mida proovitakse varjata, viies tähelepanu mujale.