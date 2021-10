Võin olla lugenud ja ära kuulanud hulga debatte, aga lõpuks võtan ikkagi kätte need paberil häälekandjad, mida erakonnad-valimisliidud on mulle kodupostkasti postitanud. Neis on lubadused kirjas kõige konkreetsemalt. Kuna mu enda töövaldkond on kultuurielu, loen seda osa kõige tähelepanelikumalt. Kõigil on häid mõtteid.