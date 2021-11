Käesolev kokkulepe on sõlmitud Tori valla valimisliitude Terve Koduvald ja Koduvald (edaspidi osapooled) vahel eesmärgiga sätestada ühised eesmärgid ja põhimõtted ning tagada ühine arusaam Tori valla juhtimisest kuni järgmiste kohaliku omavalitsuse volikogude valimisteni.

3. Toetume põhimõttele, et inimesed loovad arengu. Seetõttu väärtustame meeskonnaliikmeid ja nende arendamist ning eri asutuste ja organisatsioonide koostööd.

6. Käesoleva koalitsioonileppe kohaselt on valitsemisperioodil 2021–2025 vallavalitsuses kaks palgalist abivallavanemat, kelle kohad täidab Terve Koduvald. Abivallavanemaga samasuguses rollis on majandusosakonna juhataja. Osakonna juhi ja abivallavanemate vastutusvaldkonnad on kajastatud lepingu lisas nr 1.