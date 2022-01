Jõulumäe looja Enn Tasalain pälvis elutööpreemia

“Rahvusvaheliselt tunnustatud ja 45 aastat tegutsenud Jõulumäe spordi- ja tervisekeskuse rajamise, hoidmise ja arendamise eest,” põhjendas ekspertgrupp. “Tänu Enn Tasalaini jäägitule pühendumisele on Jõulumäest kujunenud oluline spordikeskus nii Pärnumaal, Eestis kui välismaal.”

Armastatud spordibaasi sünnipäevaks loetakse 18. märtsi 1976. aastal, kui alustati suusastaadioni rajamist ja võeti maha esimene puu. Tänaseks saab seal harrastada juba nii paljusid spordialasid ja liikuda nii mitmel metsarajal, et neid ei jõua enam kokku lugedagi.

Paljud ei kujuta siinset spordimaastikku selle paigata ettegi. Vaata kust tahes, raske on Jõulumäele midagi ette heita ning ikka ja jälle üllatab perekord Tasalain mõne uue ehitise või harrastusvõimalusega mändide all. 2015. aastal andis Enn Jõulumäe pealiku rolli üle poegadele Eikole ja Eidole, ent 79aastane sporditegelane paneb seal käe külge tänini.

Mullu tõdes Enn Tasalain, et on panustanud oma elutöösse kõik, kaasa arvatud tervise ja närvid.

“Ma pole ühtki liigutust Jõulumäel teinud seepärast, et ma saaksin mingisuguse tunnustuse. Absoluutselt, panen käe südamele!” lausus armastatud spordipaiga looja. “Minu silma võtab märjaks, kui näen, et parkla on autosid täis ja rahvas läheb metsa harjutama.”