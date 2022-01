Meistriliigasats teatas esimese uue mängumehe nime

28aastane Kase pallis viimased kuus hooaega Paide linnameeskonnas ja pääses mullu meistriliigas väljakule 15 matšis. 2012. aastal kõrgliigas mängimist alustanud kaitsja on palli taga ajanud veel Tallinna Kalevi, FC Flora ja Viljandi Tuleviku eest. Kokku on tippseltskonnas tema kontol 223 mängu ja 14 väravat.

Vapruse juhatuse liige Karl Palatu ütles klubi vahendusel, et tal on hea meel tervitada suure kogemusega mängumeest Pärnu klubis. “Martin on duellides tugev, palliga mängus osav ja lisab liidriomadusi ja kindlust meie noore meeskonna kaitseliini,” iseloomustas Palatu.

“Hooaja eesmärk on leida üles mänguline stabiilsus ja enesekindlus, mis viimastel hooaegadel on olnud veidi kõikuv. Olen alati soovinud tegelda pikas perspektiivis jalgpalliga, mis on olnud mulle südamelähedane lapsepõlvest saati, ja praegu Pärnu pakub mulle seda võimalust,” rääkis Kase. “Vaprus on varem silma paistnud oma noorusliku koosseisu poolest ja kindlasti ei saa mainimata jätta Pärnu fänne, kes alati tribüünil omasid toetab. Pärnu fännid, ootan juba teiega kohtumist. Tean, et olete fantastilised, ja üheskoos lähme kinnitame Pärnu Vapruse koha Premiumi liigas!”