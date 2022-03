Teabesõja ohvriks ei lase langeda infomullide lõhkumine

Kuidas on sotsiaalmeedias toimuv muutunud alates päevast, mil Venemaa ründas Ukrainat?

Baasasjad on samad: globaalsed võrgustikud, info levib meeletult kiiresti, infot liigutatakse strateegiliselt. Inimesed kasutavad sotsiaalmeediat ikka samadel eesmärkidel, lihtsalt see on praegu väga-väga-väga intensiivistunud. Tohutult on kasvanud valeinfo hulk ja nii ei saa praegu rahulikult ega 100protsendise kindlusega infokeskkondades toimetada.

Infotulv on mitu korda kasvanud.

Infovajadus samuti, sest sõda ­ongi nii tõsine asi, et me ei saa pahaks panna inimeste õõva­rullimist (ingl doomscroll ehk pikalt ja järjepidevalt negatiiv­sete uudis­te ja infokildude ahmimine, mida tehakse reeglina kriisiolukorras, toim). Ei saa olla pahane ei iseenda, laste, noorte ega teiste peale, et nad on tavapärasest rohkem ekraanides ja infokeskkondades.

Olen veel tähele pannud, et kui seni väärtustati internetis võrdsust – kõigil on ligipääs ja kõigil on hääl –, siis praegu on tähtis, et iga inimene ei hõiguks oma nurgas ega tekitaks juurde “mulle tundub, et asi on nii” kommunikatsiooni.

Ajakirjanikud, eksperdid, kontrollitud allikad on saanud taas tähtsamaks. Ma loodan, et ajakirjanikud teadvustavad ja mõistavad ka ise, et neile on kõrgendatud ­ootused.

Aga – ja see on ülitähtis – ekspertidelt saadud infot tuleb teistestki usaldusväärsetest allikatest kontrollida, kuna infomäsu on niivõrd suur ja me kõik teeme vigu. See­tõttu peaks saama normaalsuseks, et me kustutame vääraks osutunud postitusi ja palume vabandust, kui oleme eksinud. Just juhime sellele ise tähelepanu, kui oleme eksinud. See ei ole nõrkuse märk.

Kuidas tavaline sotsiaalmeedia kasutaja peaks aru saama, et talle söödetakse ette valeinfot?

Praegu on hästi õige hetk tulla välja kõlakambritest. Ma ju tean iseenda infokäitumisestki: mõnus ja mugav on olla oma nurga­keses, minu moodi inimeste Face-booki-gruppides, Twitteri teemaviite-puntides, algoritmilistes mullikestes. Praegu on ülimalt oluline tulla välja kitsastest infomullidest ja vaadata, mis globaalselt ja sinu tavapärasest erinevas meediamaailmas toimub.

Kõige kiirem infovahetus tundub toimuvat hetkel Twitteris, aga seal on kõige hullem info­mäsugi. Globaalset pilti jälgides saab ehk üle kartusest, et äkki on see kõik koordineeritud vandenõu – miljardeid inimesi, sadu riike ja tuhandeid ettevõtteid-organisatsioone ei ole kellegi kurja käega võimalik niimoodi koordineeritult tegutsema panna.

Kas saaksid välja tuua konkreetsed märgid, mis ütlevad, et tegu on vale või eksitava infoga?

Esimene asi: kontrollige kuu­päeva ja allikat.